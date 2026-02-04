Rockstar brukte AI for "null del" av Grand Theft Auto VI, sier Take-Two CEO

HQ

Fryktfulle fans trodde at det kunne ha vært en annen forsinkelse truende i Take-Twos nylige økonomiske rapport. Men GTA-utviklerens morselskap hørtes faktisk ganske selvsikkert ut, og fortalte oss at markedsføringen vil begynne i sommer, og at det er alvorlig tro på at utgivelsesdatoen i november vil bli truffet.

I en samtale med Gamesindustry.biz bekreftet Take-Two-sjef Strauss Zelnick også en ny detalj rundt utviklingen av spillet, og sa at generativ AI ikke har hatt noen innvirkning på hva Rockstar lager. "Når det gjelder temaet AI, har jeg vært entusiastisk helt siden begynnelsen," begynte han. "Dette selskapets produkter har alltid vært bygget med maskinlæring og kunstig intelligens. Vi har faktisk alltid vært ledende på dette området, og akkurat nå har vi hundrevis av piloter og implementeringer i hele selskapet, inkludert i studioene våre. Og vi ser allerede eksempler på at generative AI-verktøy fører til kostnads- og tidseffektivisering."

"Når det er sagt, tror jeg at verktøy i seg selv skaper gode underholdningsprodukter? Nei, det finnes ingen bevis for at det er tilfelle, og det kommer ikke til å være tilfelle i fremtiden. Når det gjelder GTA 6, har generativ kunstig intelligens ingen rolle i det Rockstar Games bygger. Deres verdener er håndlaget. Det er det som skiller dem ut. De er bygget opp fra grunnen av, bygning for bygning, gate for gate, nabolag for nabolag. De er ikke generert ved hjelp av prosedyrer, og det skal de heller ikke være. Det er det som skaper god underholdning", fortsetter Zelnick.

For folk som ønsker Grand Theft Auto VI, men som kanskje er bekymret for at generativ AI har sneket seg inn i spillet, er dette et øyeblikk av lettelse. AI har vært i spill en stund, men vi har alltid tenkt på hvordan fiender lærer seg å tilpasse seg våre bevegelser, og slike ting. Å se AI-genererte miljøer, kunst og mer i spillene våre er noe ikke mange av oss ønsker.