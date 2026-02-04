Markedsføringen av GTA 6 skal "begynne i sommer"

HQ

Nylig rapporterte vi at Grand Theft Auto V fortsetter å fly ut av hyllene, med ikke mindre enn fem millioner solgte eksemplarer de siste tre månedene, noe som bringer det totale antallet solgte spill til 225 millioner. Imponerende, men det snakkes ikke så mye om det lenger fordi alt fokuset er på Grand Theft Auto VI.

Nå rapporterer Gematsu at Take-Two i en pressemelding til IGN har avslørt at det snart vil bli enda mer snakk om del seks, som skal slippes senere i høst (også på fysiske kopier) :

"Vår gjennomføring gjennom hele regnskapsåret 2026 har vært ekstraordinær, og vi er svært selvsikre når vi nærmer oss regnskapsåret 2027 - som lover å bli banebrytende for Take-Two og hele underholdningsindustrien - ledet av utgivelsen 19. november av Grand Theft Auto VI med Rockstars lanseringsmarkedsføring som begynner i sommer."

Dette betyr at vi ikke bør være for langt fra starten av markedsføringen, og da kan vi forvente at den allerede enorme hypen vil øke betraktelig.