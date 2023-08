Rockstar overtar Cfx.re, teamet bak de største rollespillmoddene i GTA V.

HQ

Rockstar har kunngjort oppkjøpet av Cfx.re, teamet bak FiveM og RedM, to av GTA V og Red Dead Redemption 2s aktive rollespill- og innholdsskapersamfunn.

I det minste noe av æren for GTA V's nåværende helse (og salg) kan tilskrives rollespillmiljøene i GTA Online, der fans oppretter dedikerte servere for å utvikle sine egne historier i Los Santos og følges av millioner av strømmeseere. Det er derfor ikke en uvanlig beslutning at Rockstar har valgt å hente inn teamet med mest erfaring i å skape slike verdener, muligens med tanke på å tilby det som en ekstra spillmodus i GTA VI, som er sterkt antydet å komme ut tidlig i 2025.