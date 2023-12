Rocksteady bekrefter at Suicide Squad: Kill the Justice League-spoilere er på ferde

HQ

I forrige måned var noen av oss så heldige å få teste en tidlig versjon av Suicide Squad: Kill the Justice League fordi Rocksteady ville stresse serverne sine og høre hva vi syntes om starten på spillet før lanseringen i februar. Det fikk de, men også en annen ting som er altfor vanlig i disse dager.

For det har nå spredd seg en rekke videoer av Suicide Squad: Kill the Justice League på internett, samt noen detaljerte beskrivelser av spillets handling, hemmelige karakterer og så videre. Rocksteady har erkjent at disse er ekte, og ber folk om å slutte å legge dem ut. Vi blir selvsagt også bedt om å være forsiktige på sosiale medier og fora hvis vi vil unngå disse spoilerne og opptakene fra et uferdig spill som fortsatt er seks uker unna lansering, så det kan være verdt å filtrere vekk navnene på DC-figurer fremover.