Rocksteady fortsetter med innhold etter lansering for Suicide Squad: Kill the Justice League og bekrefter sesong 3-utgivelse

HQ

Til tross for at det ble slaktet ved lansering holder Rocksteady Studios løftet om et helt år med innhold etter lanseringen for Suicide Squad: Kill the Justice League, og har kunngjort at sesong 3 kommer 1. oktober.

En ny karakter, Lawless, kommer til å være spillbar med oppdateringen. Hun er faktisk Zoey Lawton, datteren til Deadshot i spillet, så fansen er litt skuffet over at den nye karakteren sannsynligvis vil føles og spille veldig lik en av hovedpersonene fra starten av. Ingen spilltrailer har blitt utgitt så langt for sesongen.

Rocksteady lovet fire sesonger for det første året av spillet, som sannsynligvis vil bli det siste året også, ettersom spillertallene er under 500 hundre på Steam til tross for at det er et live-service-spill.

Hver sesong legger til en ny spillbar karakter, nye utfordrere og et nytt sted, men ikke mye når det gjelder historieinnhold. Faktisk kritiserte noen spillere at de to første sesongene var så slitsomme, noe som gjorde selv de mest hardbarkede fansen av spillet misfornøyde.

Noen rykter sier imidlertid at Rocksteady allerede har begynt å jobbe med et nytt Batman-spill.