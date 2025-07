Rodri til Real Madrid? Her er alt vi vet om ryktene rundt Ballon d'Or-vinneren

HQ

Real Madrids sommerhandler ser ut til å ha stoppet litt opp. Tre forsterkninger i forsvaret (Trent, Carreras, Huijsen) og en i angrepet (Mastantuono), gjør midtbanen til den mest sannsynlige posisjonen klubben bør forsterke, spesielt fordi ingen har klart å fylle tomrommet etter Toni Kroos. De vanlige Real Madrid-innsiderne mener imidlertid at det er usannsynlig at klubben vil gjøre en bevegelse i år.

Situasjonen er at klubben mener det er en prioritet å finne en ny "5", profilen til en defensiv midtbanespiller. Og det er derfor de ønsker en spiller i absolutt verdensklasse i den posisjonen, en som vil bli ankeret i laget på lang sikt, den nye Kroos, Modric eller Casemiro. Og det er rett og slett ingen tilgjengelig på markedet som matcher forventningene Madrid har.

Ifølge As er de tre navnene som har blitt nevnt Barella (Inter), Enzo Fernández (Chelsea) og Mac Allister (Liverpool). Alle tre har imidlertid langtidskontrakter med sine klubber, så et kjøp av dem vil være svært komplisert.

Men over alle disse er drømmespilleren den siste Ballon d'Or-vinneren, Rodri Hernández fra Manchester City. Han har i det stille vært på radaren til Florentino Pérez i årevis, og det faktum at han ennå ikke har bekreftet en kontraktsforlengelse med Manchester City, som utløper i 2027, betyr at han kan være målet for klubben... men neste år.

As sier at Real Madrid ikke vil gjøre en vanvittig bevegelse ennå før de ser prestasjonene hans etter den lange korsbåndskaden: Han ble skadet i september og kom bare tilbake på banen i de to siste Premier League-kampene i forrige sesong, og noen få minutter i klubb-VM. Hvis han skulle ankomme neste sommer eller i 2027, ville han vært 30 eller 31 år, med fortsatt noen potensielle år på topp (Zidane var 29 da han kom til Real Madrid). Men samtidig vil Manchester City sannsynligvis prøve å få ham til å signere en ny langtidskontrakt, slik de gjorde med Haaland, for å skremme potensielle kjøpere.

Ulempen med dette er at dersom klubbens eneste mulighet er å vente med å hente en topp midtbanespiller, enten det er Rodri, Enzo Fernández eller Mac Allister, vil det bety at en ny midtbanespiller denne sommeren er usannsynlig, til tross for Xabi Alonsos ønsker. Og de vil starte sesongen uten Jude Bellingham, som nylig ble operert og kanskje ikke er helt på topp før om noen måneder...