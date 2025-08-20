ROG Xbox Ally bekreftet å lanseres i oktober

HQ

Mange rykter om lanseringsdato, pris og forhåndsbestillinger fikk mange til å tro at Microsoft og Asus ville vise sine håndholdte ROG Xbox Ally-enheter på Gamescom Opening Night Live-showet, men det skjedde ikke. Vi trengte imidlertid ikke å vente mye lenger.

Microsoft bekrefter at både ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X lanseres den 16. oktober her i Norge. De ryktede forhåndsbestillingene vil imidlertid ikke starte ennå, ettersom selskapene ikke ønsker å kunngjøre prisen på grunn av "makroøkonomiske forhold".

De er heller ikke helt klare til å avsløre alle spillene som vil kunne kjøre bra på de håndholdte maskinene. Det er fordi mange utviklere fortsatt driver å tester og optimaliserer spillene sine for dem. Det vil imidlertid være ganske enkelt å identifisere dem ved lanseringen, takket være det som enkelt nok kalles "Handheld Compatibility Program". Spillene vil enten ha merket "Handheld Optimized" eller "Mostly Compatible" ved siden av seg.

Handheld Optimized betyr at spillet vil ha standard kontroller, nøyaktige ikoner og riktig skjermoppløsning i fullskjermmodus, mens Mostly Compatible-spill "kan kreve mindre endringer i spillinnstillingene for å få en optimal opplevelse."

Alle disse tingene er bare starten. Microsoft og Asus lover å fortsette å forbedre ROG Xbox Ally og ROG Xbox Ally X med bedre shadere, nye AI-drevne funksjoner, kompatibilitet med enda mer tilbehør, forbedringer av dockingopplevelsen og mye mer i nær fremtid.



