Rogue Company trekker Dr. Disrespect-innhold

Guy "Dr. Disrespect" Beahm har vært i overskrifter for sent for påstått seksuell oppførsel med en mindreårig, noe vi ofte har rapportert om. Denne hendelsen har ført til at mange merker og selskaper har tatt avstand fra streameren, inkludert Turtle Beach og San Francisco 49ers, i tillegg til at YouTube har demonetisert streameren. Etter at Dr. Disrespects spillutvikler Midnight Society også fjernet skaperen fra sine rekker, har Hi-Rez Studios bestemt seg for å trekke streamerens samarbeid fra spillet deres.

"Hei Rogue Company, vi har deaktivert Dr. Disrespect-innhold som tidligere var tilgjengelig på spillet. Vi vil gi full Rogue Buck-refusjon til alle berørte kontoer denne uken."

Det interessante med dette valget er at Rogue Company ikke har sett en oppdatering på rundt et år. Dette har ført til litt motreaksjoner fra samfunnet, ettersom mange ønsker tilbakebetaling i form av faktiske kontanter, og ikke Rogue Bucks -valutaen som i hovedsak er ubrukelig i dag.