Roland-Garros forvandler Rafa Nadal til julenissen i sitt marerittaktige AI-julekort

2024 vil for mange tennisfans bli husket som året da Rafa Nadal, en av de beste spillerne i sin generasjon, la racketen på hylla og offisielt trakk seg fra profesjonell tennis. Mallorcaneren skilte seg spesielt ut på grus, og han dominerte Roland-Garros i Paris og vant hele 14 ganger, fra 2005 til 2022.

I den første julen etter at han la opp, har Roland-Garros delt et julekort på X, med 2024-vinnerne Carlos Alcaraz og Iga Świątek... med Nadal som julenissen.

Det er en fin gest å vise Nadal som gir stafettpinnen videre, og fansen kan se etter flere referanser, blant annet bilder av vinnerne og et Eiffeltårn i miniatyr. Men bruken av kunstig intelligens til å generere bildet, selv om det senere ble redigert manuelt, gir likevel bildet en uhyggelig følelse som noen fans synes ser forferdelig ut...

Heldigvis er den offisielle plakaten for Roland Garros 2025 designet av mennesker: tegneserieforfatteren og tegneren Marc-Antoine Mathieu.

Roland-Garros 2025 vil finne sted fra 25. mai til 18. juni. Carlos Alcaraz, som har tapt noe terreng til Jannik Sinner, vil forsøke å vinne den for andre gang. Iga Świątek, som for øyeblikket er nummer to i WTA til tross for sin dopingdom, skal forsvare tittelen etter å ha vunnet fire ganger, i 2020, 22, 23 og 24.