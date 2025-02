Roma ønsker å overbevise Ancelotti om å bli hovedtrener

HQ

Carlo Ancelottis periode som Real Madrid-trener kan nærme seg slutten. Det har i flere år vært spekulert i at klubben jobber med å hente Xabi Alonso fra Bayer Leverkusen, en overgang som kan skje neste sesong. Samtidig har misnøyen med Ancelottis avgjørelser vokst blant Real Madrid-fansen, og noen ber om at han får sparken.

Hvis du har fulgt med på ryktene, vil det mest sannsynlige scenarioet være at Ancelotti blir værende ut sesongen, og deretter blir erstattet av Xabi Alonso i 2025-26. Begge managerne vil avslutte sine nåværende kontrakter ett år tidligere. På denne måten kan Ancelotti fortsatt bli landslagstrener for Brasil.

En annen mulighet har imidlertid dukket opp: Roma vil ha "Carletto". Det italienske laget sliter, ligger på niendeplass i Serie A, og har hatt tre trenere på ett år: Daniele De Rossi (ansatt i januar 2024 som vikar for Mourinho), Ivan Juric (som bare varte fra september til november 2024) og nå sist Claudio Ranieri, som er 73 år gammel.

Ifølge spanske As jobber Roma med et ambisiøst tilbud for å overbevise Ancelotti om å trene klubben der han spilte mellom 1979 og 1987, og var med på å vinne fire italienske cupmesterskap og én ligatittel. Den nåværende planen for Ancelotti er imidlertid å forbli i Real Madrid så mye som mulig... eller så mye som Florentino Pérez, klubbens president, tillater det.