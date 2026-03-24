Romelu Lukaku velger å stå over vennskapskampene i mars for å forberede seg bedre til VM

Romelu Lukaku, toppscorer for det belgiske landslaget med 89 mål (og nummer to gjennom tidene i Europa, bare bak Cristiano Ronaldo), har trukket seg fra vennskapskampene han skulle spilt denne uken i den siste landslagspausen før VM, for å jobbe med formen.

Det belgiske fotballforbundet sa i en uttalelse tirsdag at "Romelu foretrekker å trene i den kommende perioden med sikte på å optimalisere sin fysiske beredskap ytterligere". Med ingenting på spill i ukens kamper, foretrekker Napoli-spissen å fokusere på formen, ettersom han har vært satt på sidelinjen mesteparten av sesongen i Italia, hvor han har slitt med en hamstringskade.

Lukaku spilte for siste gang med Belgia i juni 2025, da han scoret i 4-3-seieren over Wales under VM-kvalifiseringen. Belgia kvalifiserte seg til VM i gruppe G, sammen med Egypt, New Zealand og Iran.

Før det skal Belgia spille vennskapskamper mot USA søndag 28. mars kl. 20.30 norsk tid og mot Mexico onsdag 1. april kl. 15.00 norsk tid.