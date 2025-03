Ruben Amorim svarer på Rooneys kritikk: "Jeg trener Manchester United som 40-åring, jeg er ikke naiv"

HQ

Ruben Amorim led nok et smertelig nederlag som Manchester United-trener, da det endte 1-1 mot Fulham og deretter ble straffesparkkonkurranse i FA-cupen. Etter kampen snakket Amorim med BBC Sport og sa at "målet er å vinne Premier League. Jeg vet at vi taper kamper, men målet er å vinne Premier League igjen. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta. Vi har et mål, og vi fortsetter fremover uansett hva som skjer."

Ordene hans overrasket Wayne Rooney, Manchester United-legenden, som var ekspertkommentator under kampen. Han sa at "jeg tror det er litt naivt å si at de ønsker å vinne Premier League, for ut fra der de er nå, er de langt unna det". Rooney innrømmet at laget vil komme dit med tiden, men "han forventer mer av Manchester United enn det vi har sett siden han kom inn. Å komme lenger opp på tabellen, jeg tror det er det neste steget for dem."

Amorim likte tilsynelatende ikke Rooneys kommentarer, noe som er litt overraskende ettersom Rooney vet godt hvilken situasjon Amorim befinner seg i. Amorims managerkarriere er på et svært vanskelig sted, og varte bare noen måneder i Birmingham og Plymouth. Han ble sparket ut av Plymouth i desember 2024.

"Å være naiv er å tro at vi kommer til å klare det denne sesongen eller være den beste utfordreren neste sesong. I dette øyeblikket vet alle alt. Jeg var ekspert da jeg avsluttet karrieren min. Jeg vet at det er veldig enkelt".

Amorim innrømmet at målet som klubb er å vinne ligaen, "kanskje ikke med meg", "slik vi gjorde tidligere med alle de store herlighetene og legendene i denne klubben. Vi ønsker å gjøre det bedre, og vi vet at vi er i en vanskelig periode. Jeg er ikke naiv. Det er derfor jeg er her og trener Manchester United i en alder av 40 år."