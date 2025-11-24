Rupert Grint tror ikke han noen gang kommer til å forlate Ron Weasleys skygge

HQ

Det ble nylig bekreftet at Daniel Radcliffe, som uten tvil er Harry Potters ansikt utad, hadde skrevet et brev til den unge Dominic McLaughlin for å ønske barnestjernen lykke til og for å oppmuntre ham til å nyte tiden med å lage nyinnspillingen av serien Harry Potter TV for HBO Max.

Det viser seg at Rupert Grint, som uten tvil er ansiktet til karakteren Ron Weasley, også gjorde det samme for sin motpart, Alastair Stout, for også å ønske den unge skuespilleren lykke til og for å "gi stafettpinnen videre".

I et intervju med BBC News i helgen forklarte Grunt "Jeg skrev et brev til ham før de begynte, og ga stafettpinnen videre. Det var egentlig bare for å ønske ham lykke til med det. Jeg hadde det så gøy da jeg trådte inn i denne verdenen, og jeg håper han får den samme opplevelsen."

Grunt kom også inn på hvordan han mener TV-rebooten er "flott at det er en helt ny ting. Det kommer til å bli sin egen greie, og det tror jeg blir gøy." Og på toppen av dette kom han inn på det faktum at han tror han sannsynligvis vil bli definert av sin tid som Ron Wiltersen resten av livet.

"Det har en ganske dyp betydning for mange mennesker i min generasjon, og enda mer for generasjoner som finner det nå. Det er fantastisk. Det gir meg mye stolthet. Det var en så stor greie. Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å tre ut av skyggen hans, men det er helt greit for meg."