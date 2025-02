Russland advarer Donald Trump mot forslag om militær støtte i bytte mot sjeldne jordarter i Ukraina

HQ

En høytstående russisk tjenestemann har gått hardt ut mot USAs president Donald Trumps forslag om å gi militær bistand til Ukraina i bytte mot tilgang til landets sjeldne jordarter. Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml, sa til journalister tirsdag at en slik avtale ville redusere bistanden til en kommersiell transaksjon snarere enn en ekte støttehandling, og understreket Russlands tro på at slike forslag kan forlenge konflikten.

Trumps plan, som ble skissert tidligere denne uken, går ut på å tilby militær hjelp til Ukraina og samtidig sikre seg landets verdifulle ressurser, blant annet litium og uran, i retur. Disse mineralene er avgjørende for både Ukrainas fremtidige økonomiske stabilitet og landets evne til å motstå russisk okkupasjon. Mens Trump antyder at Ukraina er åpen for denne avtalen, har Tysklands forbundskansler Olaf Scholz kritisert ideen, kalt den egoistisk og advart om at Ukraina trenger disse ressursene for å komme på fote igjen etter krigen. Planen har ennå ikke fått noen offisiell respons fra Ukraina.

Hva synes du om Trumps forslag?