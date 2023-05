Rykte: AEW: Fight Forever lanseres i slutten av neste måned

HQ

Vi visste at AEW: Fight Forever ikke var så langt unna med tanke på at Xbox Achievements nylig ble lekket og spillets ESRB-vurdering ble offentliggjort flere måneder før det. Til tross for at alle tegn peker mot en premiere ganske snart for pro-wrestling-tittelen har vi fortsatt ikke en fast utgivelsesdato, men det virker som en fransk forhandler har tatt seg av dette problemet.

I løpet av helgen la Just for Games datoen 27. juni til AEW: Fight Forever sin produktside. Dette er en tirsdag, som er en vanlig dag for spillutgivelser, så det er usannsynlig å være en såkalt placeholder.

Hvis det viser seg å være riktig kan vi sannsynligvis forvente mye informasjon rundt Summer Game Fest den 8. juni eller allerede i PlayStation Showcase på onsdag.

Foretrekker du AEW eller WWE?