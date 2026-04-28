Rykte: Assassin's Creed Hexe lanseres i juni 2027

Det er forstått at rundt 50 utviklere hos Ubisoft har blitt fjernet fra det kommende Assassin's Creed Codename Hexe. I løpet av de siste månedene har vi sett hovedroller på prosjektet forlate. Bare i går fikk vi vite at spillets regissør forlot Ubisoft. Dette høres kanskje ikke ut som et godt tegn, men tilsynelatende er ting fortsatt på sporet for at Hexe skal slippes relativt snart.

Dette kommer via en rapport fra Insider Gaming, som sier at fjerningen av 50 utviklere fra prosjektet i stor grad er for å redusere det totale budsjettet. De fleste av utviklerne som jobbet med Assassin's Creed Hexe har nå blitt flyttet til Ubisofts Interproject-team, hvor de kan fortsette å jobbe for å få et nytt prosjekt innen en tremånedersperiode.

Assassin's Creed Hexe antas å være rettet mot en utgivelsesdato i juni 2027, men tilsynelatende kan dette gli til en utgivelse en gang i ferieperioden neste år, på grunn av nedskalering av utviklingsteamet. Det bemerkes også at Assassin's Creed Hexe ikke vil være så magisk som vi kanskje først hadde trodd, med hekseri som er tettere knyttet til alkymi og kjemi i spillet. En kattekamerat, for eksempel, har nylig blitt fjernet.