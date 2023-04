Rykte: Avatar: Frontiers of Pandora vil ha sesongkort og online-elementer

HQ

Ikke mye er offisielt kjent om Avatar: Frontiers of Pandora, men flere og flere påståtte lekkasjer dukker opp om spillet etter hvert som ukene går. Forrige uke så vi det som kan være vår første titt på gameplay fra det kommende førstepersonsspillet, og nå har lekkeren Script lagt ut et par potensielle innblikk i hvordan Avatar: Frontiers of Pandora vil se ut.

Ifølge lekkeren vil spillet ha co-op og flere online-elementer, i tillegg til et sesongkort, et velkomstpass og valutapakker.





Dette ville ikke være noe nytt for Ubisoft, og selv om vi har hørt at Avatar: Frontiers of Pandora vil skille seg fra typiske åpen verden-titler fra Ubisoft vil det sannsynligvis også være noen likheter.

Gleder du deg til Avatar: Frontiers of Pandora?