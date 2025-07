Rykte: Battlefield 6 vil bli utgitt uten en Battle Royale-modus

HQ

Ifølge de siste ryktene vil Battlefield 6 bli utgitt 10. oktober, men tilsynelatende ikke hele spillet. De som håper på litt Battle Royale, må vente litt lenger. I det minste er det det en kjent Battlefield-innsider hevder, og sier at han har hørt fra to kilder at Battle Royale-komponenten vil komme senere :

"Jeg har hørt fra to kilder nå at Battlefield 6 Battle Royale ikke bare vil være gratis å spille, men vil ikke komme ut før måneder etter basisspillet."

En større presentasjon av spillet forventes denne kommende uken, da vi forhåpentligvis vil lære mer om hva som er i vente for flerspilleraspektet av det etterlengtede skytespillet.