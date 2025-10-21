Rykte: Det er en Fortnite-inspirert Halo-tittel under utvikling

HQ

De siste dagene har det kommet rapporter om at Halo Studios vil gjøre utstrakt bruk av AI i utviklingen av sitt kommende spill - en tittel mange mener er en Unreal Engine 5-nyinnspilling av Halo: Combat Evolved.

Kilden bak ryktene er den vanligvis svært troverdige Halo-innsideren Rebs Gaming, som nå har fått nok av ryktene og skriver at "mange feiltolker det jeg rapporterte som om det direkte bekrefter at AI blir brukt på alle de gale måtene og at Halo er dødsdømt. Jeg rapporterte IKKE det."

En annen person med bevist innsikt i Microsoft er Windows Central-redaktør Jez Corden, som er enig i Rebs Gamings uttalelse og legger til:

"Halo bruker ikke generativ AI i spillutviklingen / art assets, etc. for sitt neste spill. Microsoft har ikke noe mandat til studioer om å bruke generativ AI for spill."

Faktum er imidlertid at Halo Studios tilsynelatende jobber med ikke bare ett Halo-spill, men to. Dette er ifølge nevnte Rebs Gaming (takk Gamespot), som sier at de i tillegg til den ovennevnte nyinnspillingen også utvikler "et live-service langtidsoppdaterende flerspillerspill", som tilsynelatende ligner på en annen veldig stor tittel i sjangeren: "Live-tjenestekomponenten er som Fortnite."

Den 24. oktober, denne fredagen, vil Halo Studios avsløre fremtiden til Halo. Forhåpentligvis får vi se minst ett av disse to prosjektene, og kanskje noe annet som er verdt det. Men mens vi venter på det, husk at dette er ubekreftet informasjon som selvfølgelig bør tas med det vanlige saltkornet.