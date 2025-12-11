Rykte: Star Wars-racingspill avsløres i natt

HQ

Tidligere i desember rapporterte vi at innsideren Kurakasis sa at et stort Star Wars-spill var under arbeid, og hevdet noen dager senere at det hadde "Old Republic" i tittelen. I går rapporterte vi at det ser ut til å være en nyinnspilling av Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords i planleggingsfasen, som man kan mistenke var tittelen Kurakasis refererte til.

Men tilsynelatende er det mer i arbeid, ettersom den samme innsideren nå skriver at "Det er en annen Star Wars-spill kunngjøring på vei, og tittelen slutter med 'Racer'". Den mest sannsynlige kandidaten er et podracing-spill, men det kan selvfølgelig også være en eller annen form for kartracing, romracing eller hva som helst annet.

Det er ingen ytterligere detaljer, men med tanke på at The Game Awards er i kveld, kan det hende vi finner ut mer veldig, veldig snart. Inntil da, husk at dette bare er et rykte, selv om kilden er bedre enn gjennomsnittet når det gjelder lekkasjer.