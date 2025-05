Rykte: Everwild vil bli vist under Xbox Games Showcase

HQ

Klokken 19.00 den 8. juni er det endelig tid for Xbox Games Showcase, som i hovedsak er pressekonferansen Microsoft pleide å holde i forbindelse med E3. De siste årene har de satset stort på arrangementet, med mange spennende kunngjøringer og for å gi Game Pass-abonnenter valuta for pengene.

I år blir det litt annerledes, for det blir første gang vi ser både Nintendo- og Sony-logoer blant alle kunngjøringene. Så hva kan vi forvente å se?

Dette er selvfølgelig en hemmelighet, men skal vi tro Windows Central-redaktør Jez Corden - som gjentatte ganger har vist seg å ha et godt grep om hva Microsoft holder på med - er det endelig på tide å se det kommende spillet fra den anerkjente britiske utvikleren Rare. Vi snakker selvfølgelig om Everwild, som ble kunngjort i 2019. Det ble vist i to trailere, men forsvant raskt fra radaren etter hvert som det ble gjort endringer i personalet og rapporter om utviklingsproblemer dukket opp.

I fjor kom det noen livstegn, ikke minst fra Microsofts spillsjef Phil Spencer, som besøkte Rare og fikk spille Everwild, et tydelig tegn på at det ikke var kansellert og faktisk hadde kommet langt nok til å være spillbart. I tillegg hadde Rares årlige julekort for 2024 et Everwild -motiv, noe som fikk mange til å tro at spillet ville bli avduket i 2025.

Corden skriver i en artikkel om arrangementet :

"[...] mine siste henvendelser antydet at spillet nå er på sporet, og har sterk tillit fra Microsofts produsenter. Vi kan potensielt se Everwild på denne messen."

Et annet spill som kan dukke opp er State of Decay 3, og Corden forklarer at kildene hans sier at det vil bli utgitt i 2026, noe som kan bety at det er på tide å starte hypen :

"Etter det jeg har hørt, kan State of Decay 3 lanseres så snart som i 2026, så kanskje det nå er på tide å tilby fansen en dypere titt på det som kan bli et av Microsofts største spill neste år."

Som vanlig vil vi dekke alt som skjer under både Summer Game Fest og Xbox Games Showcase, så husk å besøke oss ofte i slutten av neste uke, for i tillegg til disse arrangementene har vi også lanseringen av Switch 2 å se frem til med alt det innebærer.