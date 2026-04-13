Rykte: Fable forsinket internt, kan lanseres i desember eller 2027

Dette året kan bli et monsterår for Xbox. Når plattformen feirer 25-årsjubileum, har vi noen enorme spill på vei. Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Fable, og en håndfull andre spill kan gjøre 2026 til et å huske. Det ser imidlertid ut til at vi kanskje må klare oss uten en av disse store utgivelsene ganske snart.

Insider Jeff Grubb uttalte nylig på sitt Game Mess Mornings-show at han er i tvil om Fables utgivelse, og har hørt at spillet internt har blitt presset tilbake. I klippet nedenfor (via IdleSloth) sier Grubb:

"Jeg vil si at jeg har hørt at Fable har blitt skjøvet internt. Det betyr ikke at det kommer ut neste år. De prøver visstnok fortsatt å få det ut i år, men de er bekymret for lanseringen av Grand Theft Auto VI. Hvis det blir forsinket utover utgivelsen av GTA6, kan det skyve det inn i desember, noe som kan gjøre det til en førsteklasses kandidat til å bli forsinket til 2027."

Vi har sett store Xbox-spill lanseres i desember. Indiana Jones and the Great Circle er et nylig eksempel, men det er noe sjeldent å se store lanseringer runde av året på denne måten. Fable har latt vente på seg lenge, og vi skulle gjerne sett at det var klart i år. Hvis det ikke er det, kan det ta noe bort fra Xboxs fantastiske år, eller det kan være at spillene vi allerede har, vil være så imponerende at vi vil ha det bra med å vente litt lenger på Fable.

Kanskje Eirik får rett da...