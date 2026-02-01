Xbox lyver om 2026

HQ

Phil Spencer avsluttet fjorårets Xbox Game Showcase ved å hype opp 2026 med følgende melding:

"Jeg er glad for å dele at spillerne vil få feire 25 år med Xbox med et nytt Fable, det neste Forza, Gears of War: E-Day og tilbakekomsten av en klassiker som har vært med oss siden begynnelsen".

Det har siden blitt bekreftet at den åpenbare hintingen på slutten var for Halo: Campaign Evolved, så det er forståelig at Xbox Game Studios ønsker å feire 25-årsjubileet for Microsofts første konsoll på en imponerende måte. Problemet er bare at jeg ikke er i tvil om at de ikke kommer til å leve opp til verken sine egne eller våre forventninger.

Forrige ukes Xbox Developer_Direct var definitivt bra, da både Forza Horizon 6 og Fable så veldig morsomme ut. De kan faktisk være så fantastiske at Playground har to klare kandidater til årets spill i sine hender. Forza Horizon 6 lanseres for alvor den 19. mai, og de tre siste spillene i serien har en rating på 90+ på Metacritic, noe som får meg til å tro at denne turen til Japan vil bli en stor suksess både kommersielt og kritikermessig. De viktigste grunnene til bekymring begynner i andre halvdel av året.

Mener Microsoft virkelig at Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4, Halo: Campaign Evolved og Gears of War: E-Day alle vil lanseres i løpet av de siste seks månedene av 2026? Spesielt etter å ha hørt Xbox Game Studios-sjef Craig Duncan si at de nye spillene deres vil få mer rom til å puste ved å ikke lansere dem oppå hverandre eller andre store spill fra PlayStation og tredjepartsstudioer ... Ikke få meg til å le.

Halo: Combat Evolved fyller 25 år den 15. november, så den opprinnelige planen var uten tvil å lansere det rundt den tiden. Rundt to uker etter den forventede lanseringen av årets Call of Duty og noen dager før Grand Theft Auto VI. En nyinnspilling av Xbox' mest ikoniske karakter og franchise som deler rampelyset og salgstallene med det som fortsatt (selv etter en alvorlig nedgang de siste årene) er det mest berømte førstepersons skytespillet i verden og oppfølgeren til det som hevdes å være den mest innbringende medietittelen gjennom tidene. Høres ut som en strålende idé. "Ikke noe problem. Bare glem jubileet og lansér det i september eller tidlig i oktober," sier du? Hvor skulle da Fable (offisielt satt til å lanseres et sted mellom september og desember) og Gears of War: E-Day gå?

Og da har jeg ikke engang nevnt Marvel's Wolverine, EA Sports FC 27, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Far Cry 7, Hades II som kommer til PS5 og Xbox Series og tredjepartsspill de kanskje til og med har et partnerskap med. Denne høsten har kanskje ikke mange daterte spill akkurat nå, men det er mest fordi mange utgivere og utviklere venter til aller siste øyeblikk for å se om GTA 6 faktisk kommer i år eller ikke. Rockstars etterlengtede spill er definitivt det alle snakker høyest om, men dette betyr også at andre massive spill kjemper om det nevnte oksygenet som blir igjen i ukene og månedene frem til 19. november. At fire av disse spillene kommer fra Xbox hjelper ikke akkurat. Topp det med Microsoft som gjør sin skuffelse over spilldivisjonen tydelig ved å si det direkte og permittere tusenvis av ansatte hvert år, så kan du trygt si at Xbox Game Studios ikke har råd til å ha store bommerter i 2026. Dette bringer meg til hvorfor jeg ikke er mer spesifikk i overskriften min.

For jeg ikke er sikker på om Xbox vil bestemme seg for å lyve for oss spillere eller deres egne utviklere. Å lansere Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day og Call of Duty: Modern Warfare 4 oppå hverandre og andre store spill fra andre selskaper (inkludert GTA 6) vil få dem til å holde løftet sitt til oss når det gjelder kvantitet, men vil definitivt føre til enda flere oppsigelser. Data og mange undersøkelser viser at det store flertallet av mennesker kjøper svært få spill hvert år. Det amerikanske markedsundersøkelsesfirmaet Circanas senior director Mat Piscatella uttalte til og med i september at 63% av alle amerikanske spillere kjøper maksimalt to spill i året. Lykke til med de seks store spillene dine da, Xbox.

Ingenting å bekymre seg for når millioner av spillere bare vil kjøpe de andre spillene på salg måneder senere ... Spill som selger mye måneder og år senere er ikke så vanlige lenger, med mindre de heter GTA V, Hogwarts Legacy eller The Witcher 3: Wild Hunt. Bare se på Monster Hunter: Wilds som solgte 1 million eksemplarer de siste 10 månedene etter å ha solgt 10 millioner den første måneden.

La meg sette det på spissen og dele en konspirasjonsteori basert på denne allerede lange forklaringen. Den eneste grunnen til at Xbox eventuelt skulle klare å lansere Fable, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day og Call of Duty: Modern Warfare 4 i år er at de vet at en eller flere av dem ikke vil oppfylle forventningene ved å komme på det lave 80-tallet eller under på Metacritic og selge mye dårligere enn forventet. De kunne ikke bedt om et bedre år å gjøre det, fordi de bare kan bagatellisere det litt for investorer ved å hevde at alle kjøpte og spilte GTA 6, og at ting vil bli mye bedre når folk er klare for nye spill og den nye Xboxen i 2027 eller 2028 (hvis de bestemmer seg for å utsette maskinen på grunn av hvor mye RAM og andre komponenter koster i disse dager).

Jeg tipper imidlertid at Fable eller Gears of War: E-Day blir forsinket. Xbox ville ikke våget å utsette Call of Duty, og lanseringen av Halo: The Master Chief Collection beviser at en noe svak nyinnspilling av Halo ikke ville bety slutten på serien. Fable er svært lovende, så folk ville latt Playground finpusse det litt mer. At Gears of War går glipp av sitt 20-årsjubileum ville heller ikke være like ille som at en nyinnspilling av Halo ikke når sitt 25-årsjubileum, og det er viktigere at oppfølgeren til et Gears 5 som - for å si det mildt - delte fanbasen leverer og ikke ser flerspillerlobbyene tømt når GTA 6 lanseres. For å gjøre en lang historie kort: Xbox lyver for oss og/eller utviklerne om hvor fantastisk 2026 kommer til å bli, og de vet det. Mange av spillene som lanseres i år vil enten drepe franchisen sin ved å være så dårlige at de blir glemt i løpet av noen uker, eller de vil bli forsinket til 2027.

Ikke glem slenge dette i ansiktet mitt i desember hvis jeg tar feil, for det håper jeg at jeg gjør. Jeg er bare 100 % sikker på at jeg ikke kommer til å gjøre det...