Rykte: Final Fantasy VII: Rebirth på Switch 2 og Xbox Series S/X i år

Den etterlengtede utgivelsesdatoen for Final Fantasy VII: Remake Intergrade på Switch 2 og Xbox Series S/X har endelig kommet, og vi er veldig imponert over denne versjonen. Denne utgaven inkluderer også Yuffie-utvidelsen og noen andre godbiter, samt en ekstra spillmodus (også tilgjengelig på PC og PlayStation 5) som gjør det mulig for entusiastiske amatører å komme seg gjennom eventyret og oppleve historien.

Dette betyr at de som eier en av disse konsollene vil ha hendene fulle en stund, men spørsmålet må fortsatt stilles: når vil oppfølgeren, Final Fantasy VII: Rebirth, bli utgitt for disse plattformene? Vi har ikke noe svar, men den ofte velrenommerte innsideren NateTheHate sier at også dette spillet vil bli lansert i 2026.

Om de vil være tilgjengelige samtidig vet vi ikke. Man kan mistenke at Switch 2-versjonen vil kreve mer arbeid, men på den annen side er ytelsen ikke så langt unna Xbox Series S, så forhåpentligvis blir det ikke noe ekstra ventetid.

Foreløpig er dette selvfølgelig bare et rykte, men NateTheHate blir ofte sitert i nyhetssammenhen,g og har utallige ganger bevist at han har god oversikt over bransjen - så la oss håpe han har rett.