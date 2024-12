Rykte: Første lekkede bilde av neste Virtua Fighter

HQ

For litt over en måned siden hørte vi at Sega jobbet med nye utgaver av noen av sine klassiske franchiser, inkludert et nytt Virtua Fighter. Og nå har vi fått det første hintet om at utviklingen kan være godt i gang.

Vi samler dette fra et antatt lekket bilde av prosjektet lagt ut av Fighting-Games Daily-kontoen på X. Selv om bildet ikke er av den beste kvaliteten, ser det ut til å være legitimt, og gir oss en ide om hvordan Sega har tenkt på denne kampoppfølgeren. Blant annet ser det nå ut som om HUD-en på skjermen med fighternes livslinje er enklere, noe som gir mer skjermplass til å nyte handlingen. Vi ser også Akiras karakter med enorme muskler slåss. Det ser ut til at fighteren har brukt tiden sin i treningsstudioet godt gjennom årene.

Utgivelsesvinduet for dette nye Virtua Fighter er ukjent for øyeblikket, men et bilde som dette får oss til å tro at en full avsløring vil komme i 2025. Ettersom innlegget sannsynligvis vil bli fjernet fra det sosiale nettverket, har vi fanget øyeblikket, som vi har igjen nedenfor.