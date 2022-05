Rykte: Gears of War-remasterene kommer allerede i høst

I januar hevdet Nick Baker at Xbox Game Studios jobber med å pusse opp en annen elsket Xbox-serie i samme stil som Halo: The Master Chief Collection, noe som fikk meg til å tro det var snakk om Gears of War. Dessverre ønsket ikke den pratsomme karen å avsløre flere detaljer enn det...frem til nå.

Baker bekrefter i den nyeste episoden av The XboxEra Podcast at det er Gears of War-spillene som skal pusses opp skikkelig, og på toppen av det hele skal planen være å slippe samlingen en gang i høst. Dermed høres det ut som om Microsoft har noe veldig spennende på lur i 2022 selv etter utsettelsen av både Starfield og Redfall. Om dette stemmer kan du være veldig sikker på å få se hvor mye bedre de første Gears of War-spillene ser ut den 12. juni.