Rykte: God of War: Ragnarök blir mye større enn God of War

Spill som Horizon: Zero Dawn, Days Gone, The Last of Us: Part II og Ghost of Tsushima viser at PlayStation Studios virkelig har satset på enorme spill det tar flere titalls timer å fullføre de siste årene, og God of War-oppfølgeren har tydeligvis ikke tenkt å være noe dårligere.

David Scott Jaffe, skaperen av de to første spillene i serien og nå ivrig Youtuber, har lagt ut en video hvor han sier at veldig pålitelige kilder hos Sony hevder at utviklerne i Santa Monica Studio har som mål at God of War: Ragnarök skal bli rundt 40 timer langt. Dette er langt mer enn de rundt 20 timene det tar å fullføre historien eller over 30 for de av oss med platinum-trofeet i God of War. Jaffe bemerker dog at han ikke vet om dette tallet er hva en gjennomsnittlig spiller vil bruke eller for å få platinumet, men det er uansett veldig klart at oppfølgeren skal bli langt større enn mesterverket vi fikk i 2018.

Synes du dette høres bra ut så lenge kvaliteten fortsatt er veldig høy eller bør PlayStation Studios fokusere litt mer på mindre spill som Concrete Genie, Astro's Playroom og lignende?