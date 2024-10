Rykte: Hazelights neste tittel heter Split Fiction og har diagonal delt skjerm-samarbeid

I forrige uke fikk vi det første offisielle livstegnet fra Josef Fares og Hazelights kommende tittel, som ble bekreftet på Instagram å være et nytt co-op-spill i en helt ny serie tilsynelatende kalt "S*** ******N" (ifølge et X-innlegg fra Fares).

Men bildet inneholdt også noen skisser, som var åpne for tolkning. Nå har en av spillverdenens mest prominente lekkasjer slått til igjen, og forteller oss mer om hva vi kan forvente oss. Vi snakker om billbil-kun, som skriver via Dealabs at tittelen på spillet er Split Fiction, som har vært under utvikling i over to år.

Men vent, tenker du kanskje, det navnet passer ikke inn i "S*** ******N", og du har helt rett. Fares har imidlertid oppdatert innlegget sitt, og hvis du sjekker det nå, står det "S**** ******N" i stedet - noe som betyr at billbil-kun kan ha rett.

Ifølge billbil-kun viser de delte rutene på post-it-lappen i Instagram-innlegget, som du kan se nedenfor, hvordan bildet vil bli delt opp i løpet av eventyret. I utgangspunktet ser det ut til at vi kommer til å spille co-op på delt skjerm med skjermen kuttet horisontalt (som er det vanligste i spillverdenen), men også vertikalt og diagonalt, noe som kan endre ting ganske mye.

Alt dette er foreløpig bare rykter, men Hazelight feirer ti år som studio i november, og Fares har tidligere lovet at vi får se Hazelights neste prosjekt i år. Så enten tiårsjubileet og/eller The Game Awards er de mest sannsynlige anledningene til å se mer.