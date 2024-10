It Takes Two-studioet bekrefter at det neste spillet er en ny IP

HQ

I går bekreftet Hazelight at It Takes Two har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer. Jonas valgte å avslutte artikkelen sin med å gjenta at studioet kommer til å avsløre sitt neste spill før 2025, og at noen ubegrunnede rykter hevdet at det ville være en oppfølger til 2021s store hit. Nå vet vi at den siste delen er helt usann.

Det svenske studioet bekrefter at spillet de vil kunngjøre senere i år er en ny intellektuell eiendom, så ikke en oppfølger til It Takes Two, Brothers: A Tale of Two Sons eller A Way Out. Electronic Arts har lagt til litt ekstra informasjon ved å kunngjøre at EA Originals-merket også vil utgi dette co-op-spillet.

Til slutt har Josef Fares bestemt seg for å få hjernene vår til å jobbe ved å oppgi at spillets tittel vil være S*** ******N. Stop Between? Star Kitchen? Sick Pokémon? Det er også verdt å ta en ekstra titt på de gule post-it-lappene. Heter spillets hovedpersoner Mio og Zoe?

Hva tror du spillet heter, og når blir det offentliggjort?