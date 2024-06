Rykte: Kansellert Cyberpunk: 2077-utvidelse ville vært på månen

HQ

Opprinnelig var tanken at CD Projekt Red skulle gi ut flere utvidelser for Cyberpunk: 2077, men etter massive mengder feilrettinger ble det til slutt bare én (god), og nå, knapt tre og et halvt år etter utgivelsen anser utvikleren seg ferdig med V, Johnny Silverhand og gjengen. En kansellert utvidelse skal imidlertid ha blitt lekket, og den skulle visst finne sted på månen.

Det var en anonym 4chan-bruker som la ut en tråd forleden dag kalt Cancelled moon expansion som raskt vakte oppmerksomhet. Brukeren viste til en rekke filer som angivelig skulle være ekte, og ulike bilder av månebaser og et kart over stedet der utvidelsen skulle finne sted. Hvis lekkasjen viser seg å være sann, gjenstår det å se om konseptet vil finne veien inn i Cyberpunk oppfølgeren Project Orion, som har vært under utvikling en stund.

Vil du se flere utvidelser for Cyberpunk: 2077?