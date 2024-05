Rykte: Lords of the Fallen kommer til Game Pass snart

HQ

Lords of the Fallen bruke mindre enn en uke på å bli en millionselger ved lanseringen i oktober i fjor, og både spillere og medier ble sjarmert av det soulslignende eventyret. Det var imidlertid ikke helt feilfritt, og siden premieren har utviklerne jobbet hardt for å forbedre tittelen.

Nå ser det ut til at det er på tide for et mye større publikum å prøve spillet, da Exputer sier at kilder har bekreftet at Lords of the Fallen vil bli lagt til Game Pass, og dette allerede mot slutten av mai.

Hvis du ikke har sjekket ut dette rollespillet før, synes vi du bør lese vår anmeldelse som du finner her, hvor vi forklarer hvorfor Soulslike-fans bør sjekke dette nærmere.