Rykte: Microsoft vurderer Xbox Game Pass-abonnement kun for nettsky

De siste ukene har vi sett noen ganske tunge endringer i Xbox Game Pass. Det var prisøkningen og introduksjonen av et nivå som ikke lenger gir dag én-utgivelser, og påfølgende kommentarer fra FTC var mildt sagt skarpe.

Nå, i henhold til en artikkel fra Windows Central, ser det ut til at Xbox ønsker å smi et nytt Game Pass-abonnementsnivå, et basert utelukkende på skyspill. Microsoft håper tilsynelatende at dette vil bringe inn folk som ikke har en Xbox, men som er interessert i Game Pass 'katalog. Et alternativ for å kjøpe digitale spill fra katalogen direkte kan også være inkludert.

Xbox har i den senere tid gått bort fra å fokusere på konsolldominans, og har latt tidligere eksklusive spill komme til andre konsoller, og gitt spillere muligheten til å få en spillopplevelse gjennom en Fire TV-pinne.

Ville du vært interessert i et Game Pass-abonnement som kun finnes i skyen?