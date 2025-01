Rykte: Nintendo Switch 2-patent bekrefter DLSS-støtte

HQ

Nintendo-fans har ventet ivrig på neste generasjons Switch, og det ser ut til at tålmodigheten deres snart kan lønne seg. Lekkasjer og patenter har begynt å dukke opp, og gir spennende detaljer om den etterlengtede Nintendo Switch 2. Et nylig publisert patent, opprinnelig innlevert i 2023, bekrefter at den nye konsollen vil inkludere DLSS-teknologi (Deep Learning Super Sampling), noe som kan forbedre spillytelsen betydelig.

Patentet beskriver et system som bruker kunstig intelligens til å oppskalere bildeoppløsningen, noe som forbedrer spillets grafikk og ytelse på mindre avansert maskinvare. Det nevner også muligheten til å redusere spillfilstørrelser, med et spill med 4K-tekstur som potensielt kan krympe fra 60 GB til bare 20 GB, noe som gjør det mulig å få plass til større titler på mindre Switch-kassetter. Dette kan gi en mye jevnere og raskere spillopplevelse, selv med konsollens maskinvarebegrensninger.

Det siste patentet støtter også tidligere rykter om at Switch 2 vil kjøre på Nvidia-maskinvare, basert på lekkede bilder av interne komponenter som sirkulerer på nettet. Med alt dette er det tydelig at Nintendo forbereder noe stort for fansen.

Etter hvert som lekkasjene fortsetter å bygge seg opp, er spørsmålet som alle tenker på: Hvilke andre funksjoner kommer vi til å se i den nye Nintendo Switch 2?

