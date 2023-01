Rykte: Scalebound gjenopplives av PlatinumGames og Microsoft

HQ

Scalebound er såret som egentlig aldri får gro ordentlig. Det var et veldig lovende lidenskapsprosjekt fra PlatinumGames' Hideki Kamiya som skulle publiseres av Microsoft, men ble preget av en turbulent utvikling som førte til spillets kansellering i 2017, til tross for at vi fikk se det på Xbox-pressekonferanser.

Microsoft fikk først skylden, men senere innrømmet Kamiya at studioet rett og slett ikke nådde sine lovede milepæler, og har sagt at de gjerne vil bringe prosjektet til live igjen hvis Xbox-teamet er villig til å gi dem en ny sjanse. Siden den gang har vi av og til hørt rykter om at det skulle være en slags aktivitet rundt prosjektet, og nå skjer det igjen.

Det er insideren Shpeshal_Nick som i XboxEra-podcasten sier at PlatinumGames og Microsoft har gjenopplivet Scalebound, som fortsatt er i sin spede begynnelse. Nøyaktig hvor mye av koden fra Xbox One-versjonen som kan brukes er uklart og om det viser seg å stemme, vil det naturligvis ta noen år før det faktisk slippes.

Selv om vi riktignok har hørt ryktene fra andre kilder også, har ikke Shpeshal_Nick akkurat truffet helt med alle sine scoops det siste året, så vi må fortsatt ta dette med en grei klype salt.