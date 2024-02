Rykte: Sea of Thieves er på vei til PlayStation... og Nintendo Switch?

HQ

Vi står på terskelen til "forretningsoppdateringen" som Microsoft vil tilby i morgen på den offisielle Xbox Podcast for å snakke om fremtiden. Mens vi teller ned timene til Phil Spencer, Sarah Bond og Matt Booty innleder, er det noen ledetråder som gjør det klart at noen Xbox-eksklusive spill definitivt kommer til å lanseres på flere plattformer snart, og ett av dem er Sea of Thieves.

Den offisielle X-kontoen til Rares flerspiller-piratspill har sendt Valentinsdagshilsener til spillerne, men med et merkelig dikt som mange (inkludert anerkjente innsidere som Tom Warren, Necrolipe og Tom Henderson) allerede kaller en bekreftelse på at Sea of Thieves kommer til PlayStation 5 og Nintendo Switch.

Antagelig vil Xbox definere denne og andre fremtidige multiplattform-titler i morgen, men vi liker i hvert fall tanken på at flere blir med i Sea of Thieves -gjengen i fremtiden.