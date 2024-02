Xbox avslører multiplatform-planer på torsdag

HQ

Forrige mandag kunngjorde Phil Spencer at de ville svare på ryktene om at Gears of War, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Starfield og noen andre Xbox Game Studios-spill kommer til PlayStation- og Nintendo-konsoller denne uken. Nå vet vi nøyaktig når.

Xbox sin X-konto avslører at Phil Spencer, Sarah Bond og Matt Booty blir med i ukens spesialutgave av Official Xbox Podcast for å snakke om Xbox' fremtid. Episoden blir tilgjengelig på Youtube og podkasttjenester kl. 21 den 15. februar, så vi får vite hvilke rykter og spekulasjoner som var sanne og hvilke som ikke var det på torsdag.