Rykte: South of Midnight lanseres i mars

HQ

Microsoft har hatt en fantastisk høst, med Xbox-spillere som har fråtset i titler som Microsoft Flight Simulator 2024, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl og Indiana Jones and the Great Circle.

Faktum er at våren 2025 også ser veldig fin ut med Avowed som kommer i februar, og nå ryktes det at en av Xbox Game Studios mest etterlengtede titler skal ha premiere bare måneden etter. Det er innsideren eXtas1s som via sin Youtube-kanal opplyser at South of Midnight vil bli vist frem under The Game Awards, hvor vi vil få se en trailer med premieredato.

Nøyaktig når denne datoen vil være er ikke spesifisert, men det er angivelig i mars. Selv om eXtas1s har hatt rett før (og feil...), er det ingen garanti for at dette faktisk er sant. Vi merker oss imidlertid at utvikleren Compulsion Games har skrudd opp hypen de siste to månedene, noe som ofte er et tydelig tegn på at noe er på gang.

I tillegg er det verdt å huske at Microsoft nylig kunngjorde at spillets lydspor vil bli utgitt på vinyl i slutten av april, noe som betyr at spillet sannsynligvis vil være ute før den tid. En mars-premiere passer veldig godt inn her.

Game Awards starter klokken 2 natt til fredag den 13. desember, og vi vil selvfølgelig rapportere live om alt som skjer - forhåpentligvis inkludert en ny trailer med en premieredato for South of Midnight.