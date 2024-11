South of Midnight sin utgivelsesmåned kan ha blitt avslørt ved en feil

HQ

Vi har fått mange nyheter om South of Midnight de siste dagene, etter utgivelsen av en lang dokumentar om utviklingen (som du kan se nedenfor), samt ytterligere informasjon som er avslørt i intervjuer. Takket være det har vi nå mye mer innsikt i det tilsynelatende særegne actioneventyret, som lar oss utforske en fantasiversjon av de amerikanske sørstatene.

HQ

Det vi imidlertid ikke vet, er når det vil bli utgitt. Xbox Game Studios har ikke ønsket å være mer presise enn å si at det kommer i 2025, men kanskje har vi fått en mye bedre indikasjon på utgivelsesdatoen takket være en mulig feil. Microsoft, Compulsion Games og Cook and Becker har annonsert en massiv vinylutgave med musikken fra spillet.

Den heter The Art & Music of South of Midnight Box Set, og er beskrevet som følger på Cook og Beckers nettsted:

"The Art and Music of South of Midnight Box Set består av en fantastisk 160-siders kunstbok med gullfolie og forgylte kanter og en to-LP vinyl med hele lydsporet til spillet presentert i en vakker gatefold - alt sammen med original konseptkunst og design fra produksjonen av spillet. For å utvide helten Hazels magiske og mystiske verden ytterligere inneholder settet en nydelig South of Midnight tegneserie av den prisbelønte kunstneren Rob Guillory, et kunstverk på metall og en Big Game Tours-kjøleskapsmagnet med en alligator og en airboat."

Tidligere ble det opplyst at denne massive vinylsamlingen ville bli utgitt 30. april 2025, men etter at folk ble oppmerksome på dette i media (Pure Xbox og VGC for eksempel) og på sosiale medier - har det på mystisk vis blitt fjernet. Vår teori er at plateselskapet rett og slett ikke visste hvor vanskelige datoer er i spillverdenen, og at de ble bedt om å fjerne informasjonen så snart som mulig.

Siden lydsporet og en tykk artbook sannsynligvis ikke vil bli utgitt lenge før spillet kommer ut, betyr dette sannsynligvis at South of Midnight vil bli utgitt i mars eller april.