Rykte: State of Decay 3 vises i juni

HQ

Vi tilgir deg absolutt hvis du ikke husker State of Decay 3. Det ble annonsert for fire år siden med en nydelig, forhåndsrenovert trailer - uten å gi oss mer informasjon enn det. Og siden den gang har vi ventet og ventet uten flere livstegn.

Men nå ser det ut til at vi faktisk snart får se selve spillet. Den vanligvis svært pålitelige journalisten Jez Corden fra Windows Central antyder at spillet vil bli vist på Microsofts Xbox Games Showcase i juni. Under en diskusjon om Gears 6 (som forventes å bli vist, noe vi skrev om i forrige uke) skrev han at det er et annet spill han er mer ivrig etter å se under arrangementet - og ordvalget avslører hva han mener:

Undead Labs' State of Decay-serie byr på et litt annerledes zombieeventyr, der vi i tillegg til å bare overleve, utforske og plyndre, også må bygge en base i en grusom verden. Spillene har alltid hatt svært god støtte for samarbeid, og State of Decay 2 er fortsatt populært og mye spilt.

Microsoft selv har ikke spesifisert noen dato for arrangementet, men ifølge analytikere er det ventet at de vil avholde Xbox Game Showcase 9. juni, der vi i tillegg til Gears 6 og State of Decay 3 også ryktes å få se årets Call of Duty - og selvfølgelig mye mer.