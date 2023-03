Rykte: Suicide Squad: Kill the Justice League får internt skryt

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League nyter angivelig en positiv respons internt, ifølge den nyeste episoden av VGC-podcasten.

Dette til tross for det betydelige tilbakeslaget spillet mottok etter PlayStations State of Play. Med rykter om at spillet blir skjøvet tilbake til senere i år eller til og med 2024 ville det være forståelig å tro at moralen kanskje er litt lav hos Rocksteady.

Men ifølge VGCs Andy Robinson er de som jobber med spillet optimistiske med tanke på det:

"Jeg har blitt fortalt at dette ikke er nok et Gotham Knights. At alle som jobber med det er ganske optimistiske med tanke på kampsyklusene de har laget og spillverdenen og sånne ting."

Robinson fortsetter med å si at han vil bli overrasket om studioet virkelig tenker å gjøre noen store endringer av det grunnleggende spillet eller andre lignende aspekter.

Gleder du deg til Suicide Squad: Kill the Justice League?