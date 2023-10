Rykte: The Last of Us: Part II blir remastret for PS5

HQ

Vi har lenge hørt rykter om at The Last of Us: Part II kommer til PS5 i en ny remastret versjon, men nå har vi fått enda mer informasjon som tyder på at 2020-tittelen får et nytt utseende på PS5.

ResetEra-brukere oppdaget en interessant ny detalj på Mark Pajarillos LinkedIn-profil. Pajarillo er ledende outsourcing-artist hos Naughty Dog, og i profilen sin nevner han " The Last of Us 2: Remastered".

Det høres ikke ut som om dette er den offisielle tittelen på remasteren, men det tyder på at den er på trappene. Du må selvsagt ta denne informasjonen med en klype salt før det kommer noe offisielt fra Naughty Dog, men med tanke på suksessen til The Last of Us: Part I skjønner vi hvorfor selskapet og Sony vil ha mer av remaster-pengene.

Tror du det kommer en remaster av The Last of Us: Part II?