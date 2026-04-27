Rykte: The Super Mario Galaxy Movie kommer ut på hjemmevideo allerede neste uke

Universal kan senke vinduet på seks uker (eller 45 dager) mellom kinolanseringen av filmene sine og deres ankomst på streaming av video-on-demand-plattformer. Og det ville gjøre det med tungvekteren 2026. Det stemmer, ryktene antyder nå at The Super Mario Galaxy Movie vil bli utgitt på hjemmevideo 5. mai. Det vil si i neste uke.

Hvis du søker på Prime Video, kan du faktisk allerede "forhåndsbestille" filmen i UHD for €17,99, mens hvis du vil kjøpe The Super Mario Bros. Movie sammen med den, koster pakken €22,99.

Det er fortsatt ingen offisiell utgivelsesdato, men noen kilder som spesialiserer seg på denne typen nyheter, tar det allerede for gitt at vi får se Mario, Luigi og Peach tilbake, og at Estela, Bowsy og Yoshi kommer om noen dager.

