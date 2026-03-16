Rykte: The Wolf Among Us har en port til nåværende generasjon på gang

HQ

The Wolf Among Us 2 er kanskje like mystisk for oss som en av de mange sakene Bigby Wolf må løse i Fabletown, men det ser ut til at vi snart kan se den etterlengtede oppfølgeren avslørt for oss igjen. En fersk rapport fra Press Over fanget blikket vårt, og nå har vi detaljer ikke bare om The Wolf Among Us oppfølger, men også en oppdatert versjon av det originale spillet.

Som rapportert av MP1st, The Wolf Among Us er satt til å få en nåværende generasjonsport også. Partnerstudioet som jobber med Telltale på The Wolf Among Us 2 - som nå forventes å være den argentinske utvikleren Trick Studio - jobber også med en teknisk overhaling av 2013-spillet.

Som avdekket av spillets Reddit-fellesskap, ble to prosjekter oppført på Trick Studios nettsted tilbake i mars 2025. Disse prosjektene ble fjernet fra nettstedet, men de nevnte en oppfølger til The Wolf Among Us, og en port av det første spillet. Med tanke på at Telltale allerede er i gang med å flytte motorene for The Wolf Among Us 2, ville det være fornuftig å gi det gamle spillet en ny omgang med ny maling. Det ville ikke skade å oppdatere publikum på hva som skjedde i det første spillet også.