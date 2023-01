Rykte: Utviklingen av det nye Perfect Dark-spillet går ikke så bra

HQ

Selv om Crystal Dynamics forbereder seg på å gå videre til andre prosjekter med nedleggelsen av Marvel's Avengers, ser det ut til at vi kanskje ikke får flere nyheter om Perfect Dark-rebooten med det første, ettersom utviklingen av spillet angivelig ikke går så bra.

Dette er ifølge insideren Miller Ross, som spådde Avengers-nedleggelsen før den ble kunngjort. Han har sagt på ResetEra at utviklingen Perfect Dark-utviklingen har "truffet en veihump eller to", og at det forventes at vi ser det nye Tomb Raider-spillet før dette.

Med tanke på at Perfect Dark-rebooten ble annonsert for over to år siden, og at tidligere Crystal Dynamics-sjef Phil Rogers sa at arbeidet med prosjektet gikk "ekstremt bra", er det skuffende å høre at vi mest sannsynlig ikke vil se det på en stund.

Det er ingen planlagt utgivelsesdato for Perfect Dark-rebooten ennå, og ut i fra disse ryktene å dømme, bør vi ikke forvente en snart heller.