Rykte: Wonder Woman 3 har blitt kansellert og Superman lever farlig

Allerede før Warner Bros. Discovery James Gunn og Peter Safran hadde fått ansvaret for å gjøre kommende filmer, serier og spill basert på DC Universe bedre hadde selskapet kansellert en rekke prosjekter de fryktet ikke ville leve opp til deres eller våre forventninger, så det er ikke overraskende at den nye lederduoen fortsetter å endre planene drastisk.

The Hollywood Reporter sine vanligvis veldig pålitelige kilder hevder at Gunn og Safran nå har utarbeidet de første planene sine for en slags omstart av DC Universe sitt filmatiske univers, og at disse blant annet skroter den annonserte oppfølgeren til Wonder Woman 1984. Nå skal det bemerkes at planene ikke er godkjent enda, men kildene hevder likevel at Patty Jenkins og kompani har fått beskjed om at Wonder Woman 3 ikke passer med det nye opplegget.

Som om det ikke var nok går et annet forslag ut på å også stoppe hele Snyder-universet slik at Man of Steel 2, Black Adam 2 og en ny Aquaman kanselleres, men atter en gang poengteres det at planene ikke er helt fastsatt eller godkjent enda. Det er likevel fullstendig klart at Gunn og Safran ønsker å starte med så blanke ark som mulig, så vi får se hva fremtiden bringer i DC Universe.