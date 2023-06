Ryktene om Red Dead Redemption Remake går igjen

HQ

Til tross for at Red Dead Redemption 2 er et av tidenes mest solgte spill har Rockstar fortsatt ikke gitt ut en ordentlig versjon til PlayStation 5 og Xbox Series. I motsetning til mange andre selskaper har de heller ikke oppgradert Red Dead Redemption. Sistnevnte til tross for at det går rykter om slik omtrent hvert fjerde år. Kort tid etter forrige gang hevdet de samme kildene at utviklingen hadde stoppet på grunn av den dårlige mottakelsen Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition fikk. Selvsagt stopper ikke det folk fra å drømme igjen.

Den koreanske ekvivalenten til PEGI og ESRB har plutselig gitt Red Dead Redemption en ny aldersgrense. Dessverre er ikke gjengen i øst like detaljert som organisasjonene her til lands, så det oppgis verken plattformer eller noe slik, og samtidig har de noen ganger gitt et spill aldersgrense uten av det blir realitet.

Tror du vi får en remaster eller remake av Red Dead Redemption?