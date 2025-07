Rykter: Både Crash Bandicoot- og Ori-utviklerne vil gjerne lage et nytt Banjo-Kazooie

HQ

Et av spillene som stadig etterspørres når Microsoft holder et arrangement er Banjo-Kazooie, men etter Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts i 2008 har det vært stille på den fronten. Rare sier at de heller vil lage nye spill, og Microsoft ser ikke ut til å presse på.

I det siste har det imidlertid kommet sporadiske rykter om at noe er på gang, og i den siste episoden av VGC: The Video Game Podcast blir det forklart at det faktisk finnes eksterne studioer som er ivrige etter å blåse nytt liv i bjørnen og fuglen.

VGC-grunnlegger Andy Robinson er kjent for å ha gode kontakter i bransjen og sprer aldri falsk informasjon for å jage klikk, og forteller at skaperen av originalen, Gregg Mayles (som forlot Rare uken etter Everwild-nedleggelsen), aldri ønsket å se seg tilbake :

"Det var lenge snakk om at det alltid er interesse for Banjo utenfra, men de er ikke interessert. Jeg mener, Gregg er en som ikke ser seg tilbake, han er notorisk kjent for å si at han liker å gjøre nye ting. Holdningen fra studioledelsen var alltid: "Nei, nei, nei, nei, vi skal gjøre nye ting."

Nå ser det imidlertid ut til at Microsoft har fattet interesse for nye forslag, og blant dem som er ivrige etter å styre Banjo-Kazooie er Crash Bandicoot 4: It's About Time-skaperen Toys for Bob og Ori and the Will of the Wisps-utvikleren Moon Studios :

"Jeg hørte nylig at det blir lyttet til pitcher. Jeg hørte stadig at navnet som kommer opp er Toys for Bob, som virkelig ønsker å gjøre en. Pussig nok hørte jeg at Moon Studios var en annen som var veldig interessert.

Det er alltid snakk om interesse for en tegneserie, en film. Du vet, hele tiden."

Så sent som i april sa Toys for Bob åpent at de mente det var på høy tid å gjøre noe nytt med Banjo-Kazooie, og Microsoft kunne absolutt trenge noen positive nyheter etter denne ukens oppsigelser og nedleggelser, så vi krysser fingrene for at noens idé faktisk vil bli realisert.