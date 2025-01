Rykter: Dette er de lekkede tekniske spesifikasjonene til Nintendo Switch 2

HQ

Forventningene mindre enn en dag før Nintendo Switch 2s antatte avduking når vanvittige høyder. Men du kan ikke klandre fans som har ventet i årevis på at en ny Nintendo-konsoll skal kunngjøres, og denne har vært lenge på vei. Uansett hva som skjer i morgen, har den nåværende Nintendo Switch vært en av de lengstlevende maskinvarene i underholdningshistorien, men dens kraft har gjort det stadig vanskeligere for tredjepartsselskaper å tilpasse nylige utgivelser til dens begrensninger.

Nintendo Switch 2 tar selvfølgelig sikte på å løse dette problemet, og tilbyr en modell som er estetisk kontinuerlig, men langt overlegen under panseret. Alle disse dataene er selvfølgelig ubekreftede, men flere kilder har hevdet at dette vil være de endelige tekniske spesifikasjonene til den fremtidige Nintendo Switch 2, og kombinerer data fra to forskjellige kilder (her og her).

Lekkede (ubekreftede) tekniske spesifikasjoner for Nintendo Switch 2

Tekniske spesifikasjoner:



CPU: Arm Cortex-A78C8-kjerner



Ukjente L1/L2/L3-cachestørrelser





GPU @ Nvidia T239 Ampere (RTX 20-serien)1 Grafikk



Prosessorklynge (GPC)



12 strømme-multiprosessorer (SM)



1534 CUDA-kjerner



6 klynger for teksturbehandling (TPC)



48 Gen 3 Tensor-kjerner



2 RTX-kjerner for strålesporing





RAM: 12 GB LPDDR5, (noen/alle enheter vil ha -LPDDR5X-brikker)



To 6 GB-brikker



Strømprofiler:



Håndholdt: CPU @ 1100,8 MHz



GPU @ 561 MHz, 1,72 TFLOPs topp



RAM @ 2133 MHz, 68,26 GB/s topp båndbredde





Dokket:CPU @ 998,4 MHz



GPU @ 1007,3 MHz, 3,09 TFLOPs topp



RAM @ 3200 MHz, 102,40 GB/s topp båndbredde



Igjen, ingenting av dette er offisielt før Nintendo bekrefter det, men med tanke på samsvaret mellom de ulike kildene, er det en god sjanse for at dette er kraften vi kan forvente i en Nintendo-konsoll de kommende årene. Hva tror du om dette?