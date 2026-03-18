Rykter: Ny The Witcher 3 DLC kan lande i september, mer Cyberpunk 2077-innhold mulig

Den lenge ryktede, men ennå ubekreftede tredje utvidelsen for The Witcher 3: Wild Hunt kan lanseres i september. Tidlige rykter hadde det kommet en gang rundt mai eller sent på våren, men det ser ut til at CD Projekt Red kanskje ønsker å gi Fool's Theory - det påståtte studioet bak utvidelsen - mer tid til å jobbe med den før utgivelsen.

Ifølge det polske uttaket Strefa Inwestorów mener en analytiker at selv om The Witcher 3s tredje utvidelse ikke kommer så snart som noen kanskje hadde håpet, vil den fremdeles være ute i 3. kvartal for å unngå en kollisjon med Grand Theft Auto VI. "Jeg tror september er det beste vinduet. Om sommeren er spillere på ferie, og september virker som en fin 'tilbake til skolen'-periode," heter det i rapporten (via maskinoversettelse). "Ting kan imidlertid endre seg. De kan komme på ideen om å slippe den om to eller tre måneder."

I den samme artikkelen antydes det også at CD Projekt Red kanskje ikke er helt ferdige med Cyberpunk 2077 og å legge til nytt innhold i spillet. Selv om utvikleren nylig har bekreftet at vi ikke vil få mer DLC eller en ny utvidelse, antas det at Virtuous - studioet som hjalp til med å gi ut spillets siste oppdateringer - også kan jobbe med noe i bakgrunnen. CD Projekt Red forlot også døren noe åpen, og sa i en nylig tweet at hvis noe endret seg på DLC-fronten, ville det gi oss beskjed.

Likevel virker en ny Cyberpunk 2077-utvidelse mer som en ønskedrøm, mens vi har hørt mye om The Witcher 3: Wild Hunt's nye utvidelse i noen tid. Her håper vi at vi snart kan få noe offisielt, men foreløpig ta alt dette med en foreskrevet klype salt.