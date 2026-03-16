Ikke forvent noe hemmelig DLC-innhold å ankomme i Cyberpunk 2077

En av de dårligst bevarte hemmelighetene i videospillverdenen akkurat nå ser ut til å være at The Witcher 3: Wild Hunt er satt til å få en helt ny utvidelse, over et tiår etter at den opprinnelig ble lansert. Dette har ennå ikke blitt kunngjort eller bekreftet av CD Projekt Red, men detaljer, inkludert at det vil ta historien tilbake mot Velen, har kommet ut, noe som gjør at denne utvidelsen virker enda mer reell.

Så siden CDPR ser ut til å være i humør til å skape "overraskende" nytt innhold for noen av sine ellers "fullførte" spill, kan vi forvente noe lignende for Cyberpunk 2077 i fremtiden? Svaret på dette spørsmålet er et rungende nei for øyeblikket, med dette kommer rett fra utviklerens munn.

Som svar på en kommentar på sosiale medier har den offisielle Cyberpunk 2077 -kontoen uttalt :

"Vi har ingen planer om ytterligere DLC-er eller utvidelser. Hvis noe endrer seg, vil vi informere dere alle!"

Skuffer dette deg, eller er du fornøyd med innholdet som Cyberpunk 2077 og Phantom Liberty-utvidelsen tilbyr for øyeblikket?